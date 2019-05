Pensjonistane nektar å skrive under på trygdeoppgjeret – varslar demonstrasjon

innenriks

Grunnbeløpet i folketrygda aukar frå 96.883 kroner til 99.858 kroner i trygdeoppgjeret. Det svarer til 3,07 prosent. Det gjennomsnittlege grunnbeløpet blir auka med 3,2 prosent, medan alderspensjon under utbetaling får ein auke på 2,4 prosent.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) meiner dette gir pensjonistane ein reallønnsauke.

– Eg er glad for at det ligg an til at alderspensjonistane får ein god auke i pensjonane. Slik det ligg an, blir den årlege auken i pensjonane høgare enn prisveksten, seier ho i ei pressemelding.

– Minstepensjonistane, dei med pensjon over minstepensjon og dei uføre får reallønnsauke ut frå det førebelse overslaget i revidert budsjett for prisveksten i år, seier ho.

Usamd

Leiar Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er usamd og meiner auken blir eten opp av prisveksten. I så fall blir det femte året på rad utan reallønnsvekst for pensjonistane. Det meiner han er uhaldbart.

– For vår del byrjar dette glaset å bli fullt. Det er heilt greitt at pensjonistane ein gong der framme òg vil få ei kjøpekraftsforbetring, men no har vi vore utan i fem år, seier han.

Aksjon

Grunnen til at pensjonistane har sakka akterut, er regelen som vart innført i samband med pensjonsreforma i 2011. Den seier at pensjonen skal regulerast i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Pensjonistforbundet kravde denne regelen fjerna i oppgjeret i år, men fekk ikkje gjennomslag.

– I snitt har pensjonistane tapt 30.000 kroner på denne typen regulering, så no har vi ei forventning om at Stortinget grip inn. Vi kjem til å ha ein aksjon utanfor Stortinget 6. juni for å markere misnøya vår med dette, seier Davidsen.

