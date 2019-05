Kongen delte ut Abelprisen til den første kvinnelege mottakaren

innenriks

Den amerikanske matematikaren, som er professor emeritus ved matematisk institutt ved University of Texas i Austin, har fått prisen for det banebrytande arbeidet sitt innanfor geometriske partielle differensiallikningar, gaugeteori og integrerbare system, og for den fundamentale tydinga arbeidet hennar har hatt innan analyse, geometri og matematisk fysikk, for å bruke juryen sine eigne ord.

Arbeidet til Uhlenbeck, som er 76 år gammal, har ført til nokon av dei viktigaste framstega innan matematikken dei siste 40 åra. Uhlenbeck er òg ein sterk forkjempar for likestilling mellom kjønna i forsking og i matematikk.

Prisen vart overrekt av kong Harald i aulaen til Universitetet i Oslo torsdag ettermiddag. Tidlegare på dagen hadde ho òg møtt kongen under ein audiens på Slottet.

Tysdag kveld skal prisvinnaren delta i ein bankettmiddag på Akershus slott.

Abelprisen er kalla opp etter den norske matematikaren Niels Henrik Abel. Internasjonalt blir han rekna som ein av dei største matematikarane dei siste 200 åra. I Noreg blir Abel vurdert som den fremste matematikaren gjennom alle tider, ofte saman med Sophus Lie.

I statutta til Abelprisen står det at prisen «skal bidra til å heve status til matematikkfaget i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk». Det er Det Norske Videnskaps-Akademi som står for utdelinga via ein internasjonal jury av matematikarar.

I høve hundreårsdagen for Abels fødsel i 2002 bestemte Stortinget at Abelprisen skulle bli delt ut. Prisen vart delt ut for første gong i 2003 til franskmannen Jean-Pierre Serre.

