Helsestyresmaktene tilrår at alle personar under 40 år, gravide og ammande til å ha tablettane tilgjengeleg dersom ei atomulykke skulle skje. Det er for å redusere risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen ved ei atomulykke.

Likevel viser salstal frå apoteket at få har følgt rådet om å skaffe seg tablettane.

Sidan jodtabletten Jodix vart tilgjengeleg i Noreg i starten av november i fjor, har det vorte selt nær 50.000 pakningar.

