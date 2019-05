Støre om bompenge-hastemøte: – Eit uttrykk for manglande kontroll

innenriks

– Når dei som har styrt Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet i meir enn seks år, kallar inn til eit krisemøte, er det mest eit uttrykk for krise i eigen politikk, seier Støre til NTB.

Han meiner Frp har vist manglande kontroll over samferdselssektoren og krev no ein full gjennomgang av alle kostnadsoverskridingane i Nasjonal transportplan (NTP) frå samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Vi les om prosjekt etter prosjekt der kostnadene sprekk. Follobanen, E39, E6 – prosjekta blir dyrare og dyrare jo nærare dei kjem gjennomføring. Viss ikkje dette blir rydda opp i, veltar jo kostnadene over på nokon, seier Ap-leiaren.

Måndag opplyste Dale at han vil stramme inn i høvet til å bruke bompengar for å dekke desse kostnadene, og at prosjekt må takast ut av bompengepakkane dersom dei ikkje skalerast ned eller kostnadene blir reduserte.

Støre trur ikkje det den rette vegen å gå.

– Dale fråskriv seg her ansvar ved å tvinge rekninga over på kommunane. Det må jo då enten bety kutt i andre viktige tenester som barnehagar og eldreomsorg eller stans i delar av samferdselsutbygginga, seier Støre.

Han meiner staten i staden bør ta ein større del av rekninga.

– Vi har foreslått at staten skal betale 70 prosent i staden for 50 prosent som i dag, og å erstatte bompengar med eit meir rettferdig system med vegprising. Eg høyrer regjeringspartia snakke for begge delar, men likevel har dette vorte stemt ned når vi har foreslått det i Stortinget, seier Ap-leiaren.

(©NPK)