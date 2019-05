Regjeringa seier nei til å undersøke studentlevekår

innenriks

Forslaget får støtte frå Senterpartiet og SV, men blir nedstemt når det blir behandla i Stortinget tysdag.

Utdanningspolitisk talsperson i Ap Martin Henriksen er skuffa over haldninga i Høgre, Frp, Venstre og KrF og meiner ein no går glipp av viktig informasjon om kvardagen og leverkåra til studentar.

– Jo meir og betre kunnskap vi har, jo betre kan vi gjere situasjonen for studentane. I seks år har høgreregjeringa nekta å få grundig og oppdatert informasjon om leverkåra til studentane. Denne kunnskapsvegringa må ta slutt, seier Henriksen.

Han minner om at den siste levekårsundersøkingar vart gjort i 2010.

– Ikkje samla oversikt

Levekårsundersøkinga til Statistisk sentralbyrå (SSB) har vore den meste komplette oversikta over leverkåra hos norske studentar. Formålet har vore å kartlegge studie- og buforholda til studentane, dei sosiale nettverka deira, helse og økonomi og forhold rundt arbeid og fritid.

– Vi veit at mange studentar slit med den psykiske helsa, og at dei har utfordringar på bustadmarknaden. Men vi har ikkje ei samla oversikt over situasjonen både i og utanfor studia, og då er det vanskelegare å lage målretta politikk for å få flest mogleg til å fullføre utdanninga, seier Henriksen.

Ei ny levekårsundersøking kostar venteleg 15–20 millionar kroner, ifølgje innstillinga frå utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget.

– Har fleire kjelder

I eit brev til komiteen skriv Iselin Nybø (V), minister for forsking og høgare utdanning, at det allereie finst ei rekke kjelder til kunnskap om studentlevekår. Ho peikar på helse- og trivselsundersøkinga til studentane – SHoT, Samskipnadsrådet, eurostudent – der SSB er norsk partnar – og Studentbarometeret.

– Eg vil framleis vurdere behovet for å hente inn tilstandsdata på området, men vil ikkje tilrå ei kartlegging som foreslått i denne omgangen, skreiv Nybø sist veke.

Ho understrekar at ei eventuell ny undersøking må vurderast i tilknyting til behandlinga av framtidige statsbudsjett.

– Godt initiativ

Henriksen meiner ei oppdatert undersøking vil gi betre grunnlag for å finne dei mest effektive tiltaka for å sikre betre gjennomføring og høg kvalitet i utdanningane. Han er òg bekymra for at eit «lite konkret lovverk» fører til at det læringsmiljøet studentane møter, varierer frå stad til stad.

Leiaren i utdanningskomiteen, Roy Steffensen (Frp), roser initiativet, men seier likevel nei. Han håper samtidig regjeringa kan finne rom for ei ny undersøking dei neste åra.

– Per i dag meiner vi det er betre å bruke dei midlane vi har, på praktiske og konkrete velferdsløft for studentane, framfor å bruke pengar på ei ny levekårsundersøking, seier han til NTB.

