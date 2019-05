Märtha Louise til pressa: – De har eit val

innenriks

– Til alle de i pressa. De har eit val i det de gjer og skriv. Sjølv om de trur det er jobben dykkar, har de enno eit val i kva de vil, sa prinsesse Märtha Louise då ho byrja foredraget sitt saman med kjærasten Durek Verrett i Stavanger måndag kveld

Framfor ein fullsett sal på 550 tilhøyrarar bad prinsessa alle som har vorte «ein smule irritert» over pressa, som stod framfor scena, om å rekke opp hendene.

Ei stor mengde hender gjekk opp i vêret. Prinsessa vende seg på nytt til pressefolka i salen:

– Viss heile livet ditt vart lagt ut der, i pressa, ville du ha vore komfortabel med det? Ville det ha vore ok? Sjølv om det er jobben din, og det respekterer eg, så kan du velje å ha medkjensle og å vere ein god person, sa Märtha Louise.

Foredraget kjem etter ei veke med heftig medietrykk mot kjærasteparet, som i desse dagar har reist ut på foredragsturneen «Sjamanen og prinsessen». Stavanger er første stopp i Noreg etter at det heile vart opna med ein workshop i København søndag.

Märtha Louise har fått kritikk for å bruke prinsessetittelen til kommersiell verksemd under foredragsserien, medan sjamankjærasten har fått kritikk for tidlegare utsegner. Mellom anna skal han ha sagt at han kan kurere kreft, men dette har han seinare avvist.

