Jensen ber om krisemøte om bompengar

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldinga vi får frå folk om bompengar. Bom-belastninga har vorte for høg. Eg har derfor tatt initiativ til eit møte med partileiarane i dei fire regjeringspartia, der vi skal setje oss ned og diskutere situasjonen og sjå kva vi kan gjere, seier finansminister Siv Jensen til VG.

Ho stadfestar overfor NTB at ho har tatt initiativ til eit møte med partileiarane frå Høgre, KrF og Venstre for å diskutere bompengeproblematikken.

– Vi jobbar for minst mogleg bompengar for folk flest og vil sjå på kva vi kan gjere for å redusere bompengebelastninga, som er i ferd med å bli for stor for mange, seier ho.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gjekk måndag ut og sa at reduserte bompengeinntekter i byane ikkje skal handterast ved å auke prisane.

Han strammar samtidig inn tilgangen til å auke bompengane i byområde med byvekstavtalar. Det betyr at dersom det ikkje lenger er samsvar mellom inntektene og utgiftene i bompengepakkane, så skal ikkje bilistane ta rekninga.

– Eg forventar at det vi gjer no, gir betre styring av prosjekt i bompengepakkane, og at vi får stoppa ein unødvendig vidare vekst i bompengane, skriv Dale i ei pressemelding.

