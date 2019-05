innenriks

Vi har sendt farevarsel om kraftige regnbyer tysdag kveld og onsdag austafjells. Lokalt kan det komme 15–20 millimeter nedbør på éin time, melder meteorologane hos Meteorologisk institutt.

NVE varslar gult nivå på flaumfaren. Varselet gjeld førebels fram til onsdag morgon.

Gult nivå betyr at du må følgje med, og at det kan bli skadar lokalt. Det er fare for skred, flaum i bekker og småelver og stor vassføring i forhold til kva som er vanleg på denne årstida.

