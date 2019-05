Dale stansar auka bompengar i byane

innenriks

– Eg forventar at det vi gjer no gir betre styring av prosjekt i bompengepakkene og at vi får stoppa ein unødvendig vidare vekst i bompengane, seier Dale i ei pressemelding.

Bompengepakker inneheld ein portefølje av ulike samferdselsprosjekt som blir finansiert med statlege, og i nokre få tilfelle lokale bidrag, i tillegg til bompengar.

– Når det oppstår ein ubalanse mellom inntektene og kostnadene i dei lokalt vedtatte bompengepakkene, har vi sett tilfelle der ein lokalt har ønskt å enten auke bompengesatsane eller utvide bompengeperioden.

– Vi strammar no inn på tilgangen til å auke bompengane i byområda med byvekstavtalar. Opplegget vil i praksis innebere at viss inntektene sviktar eller kostnadene aukar, må prosjekt takast ut av pakken dersom ikkje prosjekta blir nedskalerte eller kostnadene ved desse blir reduserte. Det er ikkje aktuelt å auke bompengane i slike situasjonar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i pressemeldinga.

Det vart i førre veke klart at Oslopakke 3 reknar med å få inn 1,5 til 2 milliardar mindre i bompengar enn det som var forventa dei neste fire åra, skriv Dagbladet.

Underfinansieringa i bypakkene heng saman med ein auka del elbilar, som enten køyrer gratis eller med redusert pris gjennom bomringane.

(©NPK)