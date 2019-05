Merkel ser bort frå toppjobb i EU

innenriks

Merkel legg òg til at ho «ikkje vil vere tilgjengeleg for nokon politiske verv, verken i Europa eller nokon annan stad».

Det har lenge vorte spekulert på om ho vil søke ei høgtståande stilling i EU eller FN. Sjef for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker uttalte nyleg at Merkel vil vere «høgt kvalifisert» til ei toppstilling i EU når ho går av som statsminister i Tyskland.

– Eg klarer ikkje å førestille meg at Angela Merkel vil forsvinne sporlaust, sa Juncker førre månad.

I oktober i fjor kunngjorde Merkel at ho ikkje ville stille til attval som partileiar i CDU, og slo samtidig fast at denne statsministerperioden blir den siste for henne.

Merkel har trona øvst på Forbes' liste over dei mektigaste kvinnene i verda kvart einaste år sidan 2006, med unntak av 2010 då Michelle Obama toppa lista.

