Melby vil endre reglane for å demonstrere framfor Stortinget

– Eg konkluderer med at denne saka viser at regelverket ikkje er godt nok. Det er for lett å utnytte det, noko som i praksis bidrar til sensur av motstemmer, seier Melby til NTB.

Ho såg sjølv korleis ei ukjend gruppe kalla «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce» onsdag fekk demonstrere på Eidsvolls plass framfor Stortinget under den kinesiske partitoppen Li Zhanshus besøk.

Gruppa hadde søkt om og fått løyve frå Stortinget allereie før besøket vart kunngjort, noko som førte til at Amnesty og andre rettsgrupper vart vist til ein plass lenger unna Stortinget.

– Enten må det inn ei tydelegare presisering av kven som skal få demonstrere, eller så må det bli ein ryddigare prosess der alle kan søke på like vilkår. Eit anna alternativ er å vurdere meir skjønn, seier Melby.

– Samtidig meiner eg at akkurat denne situasjonen òg kunne vore løyst innanfor regelverket i dag, legg ho til.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) forklarte onsdag at ein har følgt det regelverket som gjeld, nemleg at den første som søker om å få bruke Eidsvolls plass til ei markering, får det. Stortinget gjer inga siling, skjønnsvurdering eller vurdering av politisk bodskap, ifølgje Trøen.

– Viss ein skal ha førstemann-til-mølla-prinsippet, må det vere ein lik sjanse for alle til å søke. Det var det ikkje i dette tilfellet, seier Melby, med og viste at den kinesiske gruppa hadde søkt før besøket var kjent.

