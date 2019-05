Kattedrap opp i Høgsterett

innenriks

Agder lagmannsrett dømte i februar den 64 år gamle Vestfold-mannen til 75 dagars fengsel for grovt brot på dyrevelferdslova. Han vart òg frådømd retten til å ha dyr dei neste ti åra.

No skal Høgsterett behandle anken til den domfeltes over bruken av lova og straffeutmålinga

64-åringen innrømte i lagmannsretten at han hausten 2017 avliva to kattar ved å brekke nakken på dei med eigne hender. Han hevda at kattane endra seg då kona flytta ut, og at dei ikkje hadde det bra. Han valde derfor for å avlive dei.

Med to dagars mellomrom brekte han nakken på kattane. Den første katten hengde han opp i taket med eit tau og sende bilde av dette i ei tekstmelding til kona, som nyleg hadde separert seg frå mannen og flytta ut.

Lagmannsretten konkluderte med at domfelte hadde eit hemnmotiv overfor kona og at han dessutan ville spare pengar på avliving.

