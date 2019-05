Sjeføkonom i DNB skuffa og overraska over oljepengebruken til regjeringa

innenriks

Haugland seier ho vart tatt på senga av at regjeringa i revidert budsjett foreslår å bruke 7 milliardar kroner meir frå oljefondet enn foreslått i haust – totalt 238,1 milliardar kroner.

– Dei har forsynt seg godt av oljepengane. Det er tydelegvis vore krevjande å få dei fire partia i regjering til å bli samde, og her har det ikkje vorte halde godt nok igjen. Resultatet har vorte ein utgiftsauke frå eit allereie veldig høgt nivå. Det er skuffande, seier Haugland til NTB.

Bruker kriseimpuls

Ho seier den foreslåtte oljepengebruken vil gi ein påverknad på norsk økonomi (budsjettimpuls) lik den som vanlegvis berre blir brukt under store kriser, som under finanskrisa og oljekrisa. Budsjettimpulsen i revidert blir anslått til 0,5 prosent mot 0,0 prosent i statsbudsjettet i fjor haust.

– Ein slik budsjettimpuls bør vere reservert for økonomiske nedturar, og det er det ikkje no, fastslår ho, og peikar på at regjeringa sjølv anslår ein større vekst i norsk økonomi enn dei gjorde i fjor haust.

Haugland meiner det kommande valet til hausten, og det faktum at tre av dei fire regjeringspartia slit tungt på meiningsmålingane, nok har påverka den auka oljepengebruken.

Dramatisk for framtida

– På kort sikt vil dette fyre ytterlegare opp norsk økonomi, som allereie går veldig godt. På lengre sikt vil det føre til at det økonomiske handlingsrommet blir mindre, og det i ein situasjon der vi vil ha store utgifter til eldre og helse om berre nokon få tiår, påpeikar ho.

– Det er derfor vi ser at ungdomspartia jamt over heile linja no ber moderpartia moderere seg og ikkje bruke opp alt no. No hadde vore eit godt tidspunkt å stramme inn, meiner Haugland.

Ho seier avkastinga frå oljefondet ikkje vil vere store nok til å dekke opp for dei auka utgiftene i framtida.

– Då må det enten kuttast kraftig i utgiftene, eller skattenivået må aukast mykje. Det vil nok opplevast som svært dramatisk for politikarane i framtida, meiner Haugland.

