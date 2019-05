SV: Regjeringa sender rekninga til dei unge

innenriks

– Eg fryktar at dette vil presse renta opp tidlegare enn nødvendig. Det vil auke utgiftene for folk flest, og sparepengane til kommande generasjonar blir brukte opp, seier Kaski til NTB.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legg fram regjeringsforslaget til revidert nasjonalbudsjett tysdag. Av tala kjem det fram at mellom anna oljepengebruken blir auka med 7 milliardar kroner og at vekstimpulsen er så kraftig at det kan føre til at Noregs Bank flyttar fram ikkje berre éin, men to renteaukar i år.

– Like viktig er det at regjeringa ikkje bruker pengane på noko viktig. Dei strammar inn for dei sjukaste, dei svakaste og dei fattige og tar ikkje klimakrisa på alvor, seier Kaski.

