Ny togverkstad i Stavanger skal fikse alle Go-Ahead-tog

innenriks

Tiårsavtalen mellom Go-Ahead og Bane Nor Eiendom trer i kraft 15. desember 2019, når Storbritannias største jernbaneoperatør gjer sitt inntog på Jærbanen, Arendalsbanen og Sørlandsbanen.

– Vi er særs godt fornøgd med denne avtalen. Han understrekar at den nye verkstaden vår er attraktivt for togoperatørar, og at vi gjorde eit godt val då vi vedtok å bygge den. Her har vi ein topp moderne verkstad som kan ta imot både dagens og framtidas togtypar, seier administrerande direktør Petter Eiken i Bane Nor Eiendom.

Prislappen på den nye verkstaden, som skal stå klar samtidig som Go-Ahead opnar toglinjene sine i desember, ligg på drygt 300 millionar kroner.

(©NPK)