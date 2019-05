Noreg vil signere fråsegn mot spreiing av valdeleg innhald på internett

innenriks

– Erklæringa som skal drøftast i Paris er ein viljeserklæring. Slik ho ser ut no, vil Noreg underteikne, seier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Den globale erklæringa mot spreiing av valdeleg innhald på nettet kjem etter angrepet på New Zealand, der 51 menneske vart drepne i terrorangrepet mot to moskear i Christchurch 15. mars i år.

Gjerningsmannen filma angrepet, som hamna på fleire sosiale medium-plattformer. Nettselskapa fekk i ettertid kritikk for å ikkje ha betre tiltak mot spreiing av hatbodskap og valdeleg innhald, skriv avisa.

Erklæringa er utarbeidd av New Zealands statsminister Jacinda Ardern og Frankrikes president Emmanuel Macron, skriv Aftenposten, som siterer New York Times.

Solberg seier Noreg kan bidra med mykje erfaring i korleis ekstremisme blir kjempa mot breitt – med tanke på både politi, lokalsamfunn og forsking. Ho seier òg at det er viktig at folk veit at viss dei spreier hatefull propaganda på nett, sjølv om dei tar avstand frå han, så går dei ekstremistane sitt ærend.

Signeringa vil føregå i Paris onsdag med fleire statsleiarar og internettselskap til stades.

