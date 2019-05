Ikkje pengar til vikingtidsmuseum på budsjettet

innenriks

– Vi er svært overraska over at regjeringa ikkje har fått plass pengar til å ta vare på den unike verdsarven vikingskipa utgjer, seier rektoren ved Universitetet i Oslo (UiO).

Som ein del av Granavold-erklæringa vart Høgre, Frp, Venstre og KrF i januar samde om at det skal byggast eit nytt museum for vikingskipa og vikingtidssamlingane. Men fleirtalsregjeringa har ikkje sett av middel til museet i det reviderte nasjonalbudsjettet, som vart lagt fram tysdag.

– Situasjonen for vikingskipa er prekær. Det nye vikingtidsmuseet er heilt avgjerande for at vi skal få tatt vare på skipa på ein tilfredsstillande måte. Gitt situasjonen kan vi ikkje sove godt om natta før ei oppstartsløyving er på plass. Det kviler no eit stort ansvar på Stortinget for å sikre at vi snarast kjem i gang med bygginga, seier Stølen.

Tilstanden til fleire av gjenstandane i Vikingskipshuset på Bygdøy blir stadig verre. På Gokstadskipet har det mellom anna vorte avdekt fleire sprekkar i treverket, og skipet må støttast opp for å unngå kollaps, skriv Aftenposten.

Det nye vikingmuseet på Bygdøy vil bli på 13.000 kvadratmeter, der 5.000 kvadratmeter blir utstillingsareal. Det viktigaste målet med eit nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståing av vikingtida, auka sikkerheita for vikingtidssamlinga og gi betre arbeidsforhold for dei tilsette.

(©NPK)