Færre mottakarar gir 2,2 milliardar mindre til AAP

Nokre av dei som mistar AAP-støtta, blir avklart til uføretrygd.

Medan det i fjor var rundt 132.700 personar som fekk AAP, blir det gjennomsnittleg talet på mottakarar i 2019 anslått å bli rundt 118.100, ein reduksjon på 9.100 mottakarar samanlikna med det som vart lagt til grunn i saldert budsjett.

– Anslaget for gjennomsnittleg talet på mottakarar av arbeidsavklaringspengar i 2019 blir reduserte med 4.600 som følgje av auka overgang til uføretrygd, og med 4.900 som følgje av auka overgang til andre tilstandar, heiter det etter det NTB erfarer i budsjettet.

– I motsett retning aukar anslaget for talet på mottakarar isolert sett noko som følgje av auka tilgang. Utgiftsanslaget blir nedjustert som følgje av auka overgang frå AAP til uføretrygd, og auka overgang til andre tilstandar med høvesvis 1.145 og 1.220 millionar kroner, heiter det.

– Løyvinga blir foreslått redusert med 2.240 millionar kroner.

Regjeringa har på førehand varsla at dei har sett av 15 millionar til auka saksarbeidskapasitet i Nav og 90 millionar til kompensasjon for auka utgifter for kommunane som følgje av endringar i AAP-reglane.

