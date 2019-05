Aftenposten: 300 millionar til E18 vest for Oslo

innenriks

Strekninga har vorte kostnadsberekna til 15 milliardar kroner.

I desember kom det fram at regjeringa ikkje ville gi pengar til prosjektet, fordi Statens vegvesen hadde brukt om lag 340 millionar kroner meir enn dei fekk løyvd i 2018.

Pengane vart brukte på å kjøpe opp eigedom som stod i vegen for utbygginga. Vegvesenet forklarte dette med at dei følte eit press frå regjeringa for å halde oppe eit høgt tempo i førebuingane til utbygginga.

Om regjeringa no snur, vil byggestart for prosjektet kunne bli på hausten 2020. Det har prosjektleiar Grete Tveidt i Statens vegvesen tidlegare antyda overfor Aftenposten.

