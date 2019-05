Varslar demonstrasjonar utanfor Stortinget under Kina-besøk

innenriks

Amnesty, Den norske Tibet-komité og Den norske Uigurkomiteen skal demonstrere utanfor Stortinget under besøket på onsdag av den kinesiske toppolitikaren Li Zhanshu, som er leiar av Folkekongressen og blir rekna for å vere nummer tre på rangstigen i Kina.

Kina blir kritisert av verdssamfunnet for ei rekke menneskerettsbrot, mellom anna for korleis dei behandlar den muslimske minoriteten uigurane.

Men det har ikkje komme signal om at dette vil bli samtaleemne under besøket i Noregs nasjonalforsamling, der han møter stortingspresident Tone W. Trøen, statsminister Erna Solberg (H) og Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

Taus Trøen

Til NRK i førre veke sa Trøen, som er vertskap for møtet, at ho ikkje vil gå inn på detaljar på førehand om kva ho skal snakke med den kinesiske delegasjonen om.

Dei tre organisasjonane som skal demonstrere på Løvebakken, varslar likevel at dei kjem til å vise kinesarane kva dei meiner om utfordringane i landet rundt ytringsfridom og om situasjonen i den autonome Xinjiang-regionen, som i stor grad er befolka av muslimske uigurar.

Ifølgje anslag frå FN sit opptil éin million uigurar og andre muslimske minoritetar internert i leirar i Xinjiang. Kinesiske styresmakter omtaler leirane som «yrkesfaglege senter» for menneske som elles står i fare for å slutte seg til islamske ekstremistgrupper eller separatistorganisasjonar.

– Noreg livredd ny isfront

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Noreg seier til NTB at kinesiske styresmakter ikkje kan reise rundt i verda berre for å bli møtt som ein god og potensiell handelspartnar.

– Vi vil vise dei at folk i Noreg er opptatt av situasjonen i Kina. Kina er ansvarleg for grove og alvorlege menneskerettsbrot, som vi ikkje kan la passere når vi har dei på besøk, seier han.

I 2010 fekk den kinesiske regimekritikaren Liu Xiaobo Nobels fredspris. Tildelinga førte til ein kinesisk isfront mot Noreg, som innebar at Kina braut all politisk kontakt og frihandelsforhandlingane som var i ferd med å bli fullførte. Først i 2016 vart forholdet normalisert.

– Alt tyder på at ein er livredd for å oppleve situasjonen på nytt etter Xiaobo og er villige til å bli verande tause for å unngå å hamne i same situasjonen som etter Nobels fredspris, seier Amnesty-sjefen.

– Må ta opp situasjonen til uigurane

Den norske Uigurkomiteen (NUK) hevdar at alle dei rundt 2.500 uigurane i Noreg har minst éin familiemedlem i leirane i Xinjiang.

– Noreg, som er ein kjend representant for fred og har menneskerettar som kjerneverdi, må ikkje stå tause om dagens alvorlege humanitære krise i Aust-Turkestan. Situasjonen til uigurane og menneskerettssituasjonen generelt i Kina må takast opp med den kinesiske delegasjonen, seier styreleiar Bahtiyar Ømer.

I eit brev i haust bad den norske ambassaden og ambassadane i 14 andre vestlege land i Beijing om eit møte med partileiaren i den kinesiske Xinjiang-regionen for å få klargjort i kva som skjer i den avstengde regionen. Kina kalla brevet eit «uakseptabelt forsøk på å legge press på lokale styresmakter».

Demonstrasjonane i Oslo byrjar i Spikersuppa klokka 14 onsdag. 17. mai skal Stavanger kommune vere vertskap for den kinesiske delegasjonen. Under Stavanger-besøket arrangerer dei same tre organisasjonane ein ny demonstrasjon utanfor Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.

