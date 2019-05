Rapport: Kraftig auke av truslar mot lærarar i Oslo

innenriks

Rapporten viser at 1.383 tilsette, 8,8 prosent av lærarane, vart utsette for ei eller anna form for vald eller truslar i 2018. I 2017 gjaldt dette 1.164 tilsette eller 7,6 prosent.

Ifølgje rapporten har talet «svært alvorlege hendingar»auka frå 201 i 2017 til 340 i 2018.

– Dette må vi ta på det største alvoret. Tilsette i Oslo-skulen skal ha det trygt på jobben, seier fungerande direktør Kari Andreassen i Utdanningsetaten.

Ho understrekar at noko av auken kjem av endra registreringspraksis, men vedgår at det òg har vore ein reell auke.

I 2018 vart det òg registrert 1.620 hendingar med vald og/eller truslar mot elevar. Det er ein auke frå 2017 då det vart registrert 1.174 hendingar mot elevar. Dei fleste elevane som både blir utsette for og utfører vald eller truslar, er mellom seks og tolv år, og eit fleirtal er gutar.

59 prosent av alle hendingar mot elevar er spark og slag.

– Det meste av hendingane er rapporterte i grunnskulen, og særleg på barnetrinnet. Her har vi ein jobb å gjere framover. Vi treng eit løft for motivasjon, meistring og inkludering. Barn som har det bra, går ikkje laus på andre, seier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

