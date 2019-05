Politiet gjennomfører tekniske undersøkingar etter bustadbrannen i Lier

innenriks

– Dei tekniske undersøkingane vil bli sett i verk for fullt i dag. No er åstaden kjølna heilt ned og det blir mogleg å gå inn der no. Brannårsaka er framleis ukjend, og vi er sjølvsagt spente på kva dei tekniske undersøkingane vil avdekkje, seier politiadvokat Jarle Vist i Søraust politidistrikt til NTB måndag morgon.

Vist ønsker ikkje å gå ut med dei identiteten til dei døde, men stadfestar at dei pårørande har vorte informerte.

Nødetatane vart varsla om brannen i trehusbusetnaden på Lierstranda i Buskerud 38 minutt over midnatt natt til søndag.

Ei rekke personar vart evakuerte i området rundt brannen, og totalt 18 personar vart innlosjerte på hotell.

