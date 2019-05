Oljearbeidarar: – Tilliten på norsk sokkel må gjenvinnast

innenriks

– Tillit må vere fundamentet i regimet, men stadige krav til inntening, kutt i kostnader og effektivisering av vedlikehaldsrutinar har sett den under press, sa hovudverneombod Trond Arvid Larsen ved Goliat-plattforma under ei høyring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité måndag.

– Det har vore ein veksande aksept for avvik, framfor at dei blir fiksa og blir reparerte. Ein flyttar stadig grenser. Skal systemet baserast på tillit, må tilliten gjenvinnast. Det gjeld for alle selskap, heldt han fram.

Temaet for høyringa på måndag var Riksrevisjonens knusande kritikk av Petroleumstilsynet (Ptil), som dei meiner ikkje avdekker alvorlege tryggingsutfordringar og ikkje reagerer når det trengst.

Både arbeidsgivarane og arbeidstakarsida var under høyringa samstemte i at tryggingsarbeidet på norsk sokkel har vorte betre etter Riksrevisjonens kritikk.

Nettopp det er òg eit klart døme på kvifor det er behov for eit tydelegare, skarpare Ptil, meiner leiar Hilde Marie Ryst i arbeidstakarorganisasjonen SAFE.

– Bedriftene er mest opptatt av å utfordre reglar i staden for å etterleve dei. Når Ptil har stolt på verkelegheitsskildringa til selskapa i staden for å kritisk ettergå, har dette halde fram i ein nedovergåande spiral, sa ho under høyringa.

Til liks med kollegaene sine i Industri Energi, NITO, Tekna og Lederne etterlyste ho at Ptil gjer fleire uannonserte besøk, oftare tar i bruk pålegg og andre verkemiddel, og gjer meir etterkontroll for å sikre at avvik blir lukka.

(©NPK)