Norsk selskap kan vere tre år unna kreftvaksine

innenriks

Vaksinen skal no testast i ein avgjerande studie for å finne ut om han verkar, skriv NRK.

– Den store draumen er at kreft kan bli ein kronisk sjukdom som vi kan behandle, så det blir meir å leve med ein kreftsjukdom enn å døy av han, det er håpet vårt, fortel Jònas Einarsson, administrerande direktør i Radiumhospitalets forskingsstiftelse (Radforsk) og styreleiar i legemiddelselskapet Ultimovacs.

Ultimovacs er i gang med å utvikle ein vaksine som skal kunne nyttast i samband med alle typar kreft og halde sjukdommen i sjakk. Selskapet meiner at dei har moglegheit til å vidareutvikle vaksinen for å verke førebyggande for pasientar som til dømes har arveleg kreft i familien, skriv kanalen.

Ifølgje forskarane vil vaksinen, kombinert med immunterapi, bidra til å dei fleste overlever kreft.

I den avgjerande studien skal rundt 150 pasientar som er ramma av føflekkreft med spreiing delta. Selskapet har signal på at vaksinen verkar, men han er ikkje testa på mange nok til at dei kan seie det med stor sikkerheit.

