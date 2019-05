Listhaug arvar omstridt eldreprosjekt

innenriks

Måndag besøkte Listhaug Hobøl kommune, som har deltatt i forsøksordninga.

– Dette er eit smalt prestisjeprosjekt. Det er evaluert av uavhengige instansar, og faktum er at det er dyrt og byråkratisk og at ein ikkje kan påvise betre kvalitet, seier helsepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet Ingvild Kjerkol til NTB.

Målet med forsøksordninga er å teste ut om statleg finansiering og statlege kriterium for tildeling av omsorgstenester vil gi auka likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigare behovsdekning for innbyggarane.

– Dette er det ingen gode argument for å halde fram å bruke pengar på. Ein burde bruke pengar på statlege verkemiddel som gir betre eldreomsorg i kommunane i alle landet, ikkje berre seks, seier Kjerkol.

Dyrare

I ei evaluering for Helsedirektoratet heiter det at forsøket har gitt auka kompetanse og samhandling og nyttige verktøy i tildelingsprosessen. Det har òg gitt ei oppleving av styrkt brukarmedverknad, betre vedtakspraksis og betre styringsgrunnlag i fire av kommunane.

Men samtidig slår evalueringa fast at forsøket har auka kostnadene til tenestene, men ikkje talet på brukarar.

Ordninga har gitt auka kostnader til pleie- og omsorgstenester for alle brukargrupper og ei vidareføring av satsinga på heimebaserte tenester. Forsøket har òg gitt «betydelig økning i enhetskostnader på sykehjem».

Ifølgje Listhaug er både Hobøl og andre prøvekommunar strålande fornøgd med ordninga, mellom anna fordi dei kan investere meir i kompetansen til dei tilsette.

– Kommunen kan ta den enkelte på langt større alvor, bruke meir tid og gjere ein grundigare jobb for å finne rett omsorgsnivå. Det er eit heilt anna samarbeid med pårørande, og ein kan jobbe meir systematisk enn tidlegare, seier ho til NTB.

Skal utvidast

Opphavleg skulle 18 kommunar delta i prøveprosjektet, men til slutt vart berre seks kommunar med. I haust skal ordninga utvidast med fleire nye kommunar.

– Evalueringar viser at kostnadene har auka kraftig?

– Frps utgangspunkt er at vi ønsker ei statleg finansieringsordning, slik at kommunane uavhengig av økonomien sin kan prioritere pleie- og omsorgstenester. Dette får vi no testa ut i regjering. Kommunane som deltar, kan ikkje bruke pengar som er avsette til pleie og omsorg, til noko anna, seier Listhaug.



Ho meiner det er vanskeleg å seie kor store ekstrakostnader det ville gitt å gjennomføre ordninga i mange kommunar.

– Det viktigaste er at folk får den hjelpa dei treng, seier Frp-nestleiaren.

– Eg meiner det er viktigare å lytte til erfaringane til dei som har vore med i prosjektet, enn til Aps svartmaling. Dei som har vore med, er svært fornøgd, seier ho.

Betre kvalitet?

Kjerkol viser til kommentarar frå Riksrevisjonen om at kvaliteten i eldreomsorga varierer for mykje mellom ulike kommunar, og at det manglar klare mål for tenesta.

– Evalueringar viser at det har vore betre kvalitetsutvikling i kommunar som ikkje har vore med på forsøket, seier ho.

– Har ikkje forsøket ført til betre kompetanse og kvalitet i omsorga?

– Jo, men mange kommunar som ikkje er med, har òg auka kompetansen og betra kvaliteten, så dette kan ikkje forsvare å bruke så mykje pengar på så få kommunar.

