Fleire brukar mobildata, og talet på kontantkort går ned

innenriks

Mobil- og databruk i Noreg er i framleis i utvikling. Bruken av datatrafikk og abonnement med meir enn 10 gigabyte aukar. I 2018 hadde over 13 prosent minst 10 gigabyte på mobilen sin. Året før var det 9 prosent som hadde såpass stor datapakke, viser årsstatistikken for 2018 frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom).

Samtidig er det totale mengda mobilabonnement ganske stabil samanlikna med tidlegare år. Vi har omtrent eitt mobilabonnement per innbyggar, og stadig færre bruker kontantkort.

– Det blir ikkje fødd ein einaste person i Noreg utan at det blir eit mobilabonnement av dette. Den norske mobilmarknaden er ein ryddig marknad. Det er normalt eitt abonnement per person, og det svømmer ikkje over av inaktive abonnement og ubrukte nummer, seier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom. Ho roser mobilaktørane for å vere flinke til å rydde opp i ubrukte nummer.

Til saman var det 5 millionar faste abonnentar og 755.000 kontantkort for mobil i 2018.

I tillegg til databruk på mobilen veks òg bruk av breiband heime. Av dei cirka 1,4 millionar husstandane har litt over 1 millionar fast breiband.

