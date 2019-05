31 grader ved polarsirkelen i Russland

innenriks

Normalt ligg temperaturen på denne tida av året berre nokre grader over frysepunktet i denne delen av Russland. Men søndag viste ein målestasjon i byen Koynas, aust for Arkhangelsk og Kvitsjøen, rekordhøge 31,4 grader, opplyser vakthavande meteorolog Erik Hansen ved det danske meteorologiske instituttet (DMI).

– Det er oppsiktsvekkande, fordi det er ein stad som ligg på same breiddegrad som Nuuk på Grønland. Det er altså like sør for polarsirkelen, seier han.

Koynas ligg på 64,7 grader nord, om lag 1,6 grad sør for polarsirkelen.

Den ekstreme temperaturen har følgt i eit belte som går frå Kaspihavet til Kvitsjøen, og kjem av to store lågtrykk.

– Eit ligg over Finland og er det som sender den kalde lufta ned over Danmark for tida, og det andre ligg over Italia, seier Hansen.

(©NPK)