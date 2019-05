Trønderenergi får bygge vindkraft på Frøya

innenriks

I april vedtok kommunestyret på Frøya stopp i den planlagde vindkraftutbygginga i øykommunen i Trøndelag. Kommunestyret vedtok at Trønderenergis dispensasjon for bygging av 14 vindturbinar ikkje lenger var gyldig.

No har Fylkesmannen kjent kommunestyrevedtaket ugyldig. Dermed kan Trønderenergi halde fram vindmølleutbygginga i øykommunen.

– Fylkesmannen konkluderer med at dispensasjon framleis er gyldig då ein meiner at Trønderenergi har gjort det som medgjerleg kan krevjast for å få sett i gang arbeidet innan fristen, skriv Fylkesmannen i Trøndelag i ei pressemelding.

Trønderenergi fekk dispensasjon til utbygginga av kommunen i mars 2016. Dispensasjonen var gyldig i tre år og kravde oppstart innan 7. april i år, men 1. april klarte aksjonistar å stoppe byggestart.

– Vi har ikkje vurdert om det skal vere vindmøller på Frøya eller ikkje. Det er ikkje oppgåva vår. Det vi har vurdert er om Trønderenergi har sett i gang arbeidet i tide. Vurderinga vår er at selskapet var i gang med førebuingar og planar innan fristen, men at dei vart hindra av demonstrantar i å starte det fysiske byggearbeidet, seier Kjetil Ollestad i Fylkesmannens juridiske seksjon.

Selskapet er naturlegvis glad for fylkesmannsvedtaket.

– Vi er glad for at Fylkesmannen er så tydeleg i vår favør. Trønderenergi har no fått den nødvendige avklaringa vi treng for å starte opp igjen arbeidet med Frøya vindpark. Kor fort det kan skje, må vi komme tilbake til, seier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi.

(©NPK)