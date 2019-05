Regjeringa vil styrke satsinga med minoritetsrådgivarar

innenriks

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke talet på minoritetsrådgivarar frå 38 til 49 personar. Rolla til rådgivarane er mellom anna å fange opp barn og ungdom med innvandrarbakgrunn som risikerer å bli tatt med til utlandet og etterlate mot sin vilje.

I tillegg skal fleire tilsetjast i såkalla ambulerande team. Dette er personar som kan dra ut på skular og ved hendingar for å gi betre støtte. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivarar, 2 i ambulerande team og 2 administrative stillingar. Auken inneber ein årskostnad på rundt 15 millionar kroner. Talet på minoritetsrådgivarar er dobla på to år.

– Det er mange ungdommar som står i eit kulturelt krysspress, som har foreldre heime som trekker i éi retning og eit ungdomsmiljø som trekker i ein annan, og vi ser at mange ungdommar med minoritetsbakgrunn opplever negativ sosial kontroll. Vi veit òg at ungdom blir etterlatne i utlandet mot sin vilje, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Ferske tal frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) viser at 30 minoritetsrådgivarar på 23 vidaregåande skular melde om totalt 279 nye saker, fordelt på ulike typar problemstillingar i fjor. Dette er ein auke på 40 saker, cirka 17 prosent, frå 2017, og auken gjaldt hovudsakleg saker om negativ sosial kontroll.

– Når vi bygger ut ordninga med minoritetsrådgivarar, er det for å fremme integrering og bidra til at ungdom med minoritetsbakgrunn blir ein naturleg del av det norske samfunnet. Minoritetsrådgivarane har kulturell kompetanse og er personar det er lett å ta kontakt med for ungdom, held Sanner fram.

Ordninga med minoritetsrådgivarar vart etablert som eit lågterskeltilbod på utvalde skular i 2008. Satsinga vart i 2018 styrkt med 13 personar, og i dag er det 38 rådgivarar som dekker dei fleste fylka i landet. Desse jobbar ved eit utval skular som har stor del elevar med minoritetsbakgrunn.

(©NPK)