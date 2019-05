Ernas svakaste måling på meir enn fire år

innenriks

Ikkje sidan februar 2015 har Høgre hatt lågare oppslutning enn på stortingsmålinga Kantar TNS har laga for TV 2 i mai. Medan Høgre for eit år sidan hadde målingar høgt på 20-talet og var nær 30 prosent, har oppslutninga falle til berre 21 prosent.

Eit stortingsval i dag ville gitt klart fleirtal for regjeringsskifte, men småpartia i regjering ligg no begge rundt sperregrensa igjen. Mandatutrekninga gir berre 70 mandat til dei fire regjeringspartia.

Samtidig som Høgre går tilbake, aukar oppslutninga for regjeringspartnar Frp. Etter to månader med oppslutning på 10-talet får partiet 11,6 (+ 1,2) på målinga i mai, tydeleg høgare enn når dei same veljarane er spurde om kva dei vil stemme ved kommunevalet.

Venstre kryp over sperregrensa for første gong i år med ei oppslutning på 4,1 (+ 0,7).

Målinga er tatt opp mellom 29. april og 3. mai. Til saman 987 røysteføre er intervjua. Tala fordeler seg slik med endringa frå april i parentes:

Ap 26 (+1,7), Frp 11,6 (+1,2), Høgre 21 (-0,6) KrF 3,9 (+0,2), Sp 14,7 (-2,2), SV 7,2 (-0,3), Venstre 4,1 (+0,3), Raudt 5,4 (+0,3), MDG 3,9 (-1,1).

