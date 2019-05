EU mistenker prissamarbeid blant norske oppdrettarar

innenriks

Selskapa som er under mistanke er ifølgje Dagens Næringsliv dei norske børsnoterte oppdrettskonserna Mowi, Salmar, Lerøy Seafood og Grieg Seafood.

Kommisjonen er bekymra for at selskapa har brote EUs konkurransereglar «som forbyr kartellsamarbeid og restriktiv forretningspraksis».

I februar gjennomførte derfor EU-kommisjonen razzia mot lokala deira i Nederland og Skottland. Fisk blir ikkje dekt av EØS-avtalen, noko som hindrar kommisjonen i å gjere undersøkingar i Noreg.

Som følgje av mistanken frå EU har tre aktørar i USA varsla massesøksmål for ulovleg priskoordinering mot dei same selskapa, i tillegg til Bremnes Seashore og salsselskapet deira Ocean Quality.

Grieg Seafood seier til DN at dei ikkje kjenner til forhold som undergrev konkurransen verken i Noreg, EU, USA eller andre land. Salmar seier dei samarbeider med EU og ventar på undersøkingane deira.

Lerøy kallar påstandane uriktig og direkte urimelege, medan Mowi seier at skuldingane for deira del er grunnlause, men at dei samarbeider med kommisjonen.

Bremnes Seashore, som er saksøkt men ikkje under etterforsking, seier til avisa at dei kjenner til søksmåla og at alt står og fell på granskinga til kommisjonen.

