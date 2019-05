Amerikanske militærfamiliar har flytta til Vardø

innenriks

Til saman er no minst 14 amerikanske statsborgarar busette i kommunen i samband med etterretning, melder NRK.

Det er inngått leigekontraktar av bustader for mogleg leie i minst tre år, og barna har byrja på skule. Militærfamiliane frå USA har busett seg i Vardø for å oppføre ein ny etterretningsradar. Vardø ligg berre 28 kilometer frå Russland, nært dei viktigaste militære anlegga i landet på Kolahalvøya.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstenesta stadfestar stasjoneringa.

– I samband med oppgradering av Globus-systemet vil det vere behov for at teknisk personell frå USA i periodar er til stades for å gjere installasjon, seier ho til NRK.

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole ventar reaksjonar frå Russland.

– I prinsippet er det slik at alt som avvik frå eit kjent mønster, vil bli oppfatta som ein provokasjon og eit avvik. Altså det som ikkje følgjer dei lange linjene i norsk forsvars- og tryggingspolitikk, og som bryt med dei føreseielege signala som Noreg sender til Russland.

Han meiner det ikkje er god norsk politikk å tillate amerikansk busetjing i Vardø.

– Eg trur det beste hadde vore å sende norske operatørar til USA for opplæring der, slik at dei kunne ha gjort jobben. Det ville både Russland, USA og Noreg vore tent med, seier Heier.

