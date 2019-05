Alle skuleelevar i Rana kommune blir sende heim etter trussel om skuleskyting

innenriks

På grunn av ein vag og uavklart trussel mot skular i Rana vel kommunen å avslutte skuledagen på alle skular og sender alle elevane heim, heiter det på nettsida til kommunen.

Torsdag ettermiddag fekk politiet melding frå Kripos om at det skal ha vorte skrive ei melding på Wikipedia som kan tolkast som ein trussel om skuleskyting.

– Det vi har fått vite, er at det er nokon som har redigert i ein artikkel på Wikipedia. Her har det vorte redigert i ei melding i ein artikkel om skuleskyting og skrive at «lista vil øke i løpet av dagen», seier operasjonsleiar Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til Rana Blad.

Det er ikkje spesifisert kvar denne trusselen er retta, men det er sannsynleg at han er send frå nettverket til ein ungdomsskule på Mo, opplyser Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet etterforskar saka vidare og valde fredag å vere til stades ved fleire skular i Rana kommune.