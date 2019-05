4.200 fleire uføretrygda i Noreg

innenriks

Det viser tal frå Nav. Ved utgangen av mars 2019 var det i alt 343.400 mottakarar av uføretrygd. Det er ein auke på 1,2 prosent samanlikna med første kvartal i 2018.

Delen uføre var på 10,1 prosent av befolkninga i alderen 18–67 år. Det utgjer ein auke på 0,1 prosentpoeng sidan førre kvartal og 0,4 prosentpoeng på eitt år.

Auken må sjåast i samanheng med at det i fjor og hittil i år har vore ein nedgang i talet på personar som får arbeidsavklaringspengar (AAP).

– Mange av desse hadde rett på uføretrygd. Over 70 prosent av dei nye uføre i første kvartal fekk tidlegare AAP, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.

Samanlikna med for eitt år sidan har 18-19-åringane same uføredel, men for dei mellom 20–59 år har delen auka. For dei over 60 år gjekk delen ned.

Det var flest uføre i prosent av befolkninga i fylka Østfold (14,8 prosent), Aust-Agder (14,3) og Hedmark (13,7). Færrast var det i Oslo (5,7 prosent) og Akershus (7,3).

Skilnadene minkar likevel betydeleg når det blir korrigert for ulik alderssamansetning i fylka.

(©NPK)