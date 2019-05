Stor variasjon i helsetenestene i Noreg

innenriks

Det viser tal frå Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem frå Helsedirektoratet.

For somatiske helsetenester er ventetida 60 dagar. Det er ein oppgang på 1,9 dagar frå året før.

Helse nord hadde ein nedgang i ventetida, men for resten av dei regionale helseføretaka var det ein auke på mellom 1,4 og 2,5 dagar.

Blant pasientar på venteliste er det ein svak auke av dei som opplever brot på fristar. I tredje tertial i 2018 var denne delen 1,5 prosent.

I 2017 opplevde 1,1 prosent pasientar på landsbasis fristbrot.

Færre i pakkeforløp for kreft

Det er òg færre kreftpasientar som går gjennom eit såkalla pakkeforløp for kreft innan anbefalt tid. Dette løpet omfattar mellom anna utgreiing, behandling og oppfølging av pasienten.

Det er ei nasjonal målsetting at minst 70 prosent av kreftpasientar skal takast inn i dette pakkeforløpet. Dette skal bidra til mindre skilnader i behandlingstider.

Delen kreftpasientar i slike pakkeforløp har likevel gått ned på landsbasis frå 78 prosent i 2017 til 77 prosent i 2018.

Tar lengre tid

Målsettinga for pakkeforløpet er at 70 prosent av pasientane skal komme gjennom løpet på tilrådd tid, men undersøkinga viser at også denne delen går ned.

Berre Helse Midt-Noreg (71,2 prosent) nådde målet i 2018.

Samla blant helseføretaka var det ein nedgang i delen pasientar som kjem gjennom løpet på normert tid, frå 68,6 prosent i 2017 til 66 prosent i 2018.

Tilbakegangen bekymrar

Helsedirektør i Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet seier at utviklinga er urovekkande.

Tilbakegangen skjer etter ei jamn betring i pakkeforløpa over tid.

– Det er vanskeleg for oss å seie kva dette kjem av. Pakkeforløp er eit klart løfte frå helsetenesta til den enkelte pasienten om at ho skal få riktig behandling, raskt og til bestemt tid. Det løftet må tenesta halde, seier Guldvog.

Fleire tvanginnleggingar

Gjennomgangen frå Helsedirektoratet viser at det er ein auke i tvanginnleggingar i psykisk helsevern.

Helsedirektøen seier auken er «betenkelig». Han meiner noko av grunnen til auken kan vere betre registrering.

– Men det er framleis litt for stor variasjon mellom helseføretaka, og utviklinga vil bli analysert nærare, seier Guldvog.

Skal helst minke

Han understrekar at tvang nokre gonger er nødvendig for behandlinga, men påpeikar at helsestyresmaktene ønsker at tvangbruken skal haldast på eit så lågt nivå som mogleg, og helst minke over tid.

Talet på tvanginnleggingar for vaksne auka frå 7.508 innleggingar i 2017 til 7.849 i 2018.

Helse nord hadde ein nedgang på 11,5 prosent, medan Helse sør-aust hadde flest tvanginnleggingar med 4.516 (18,6 prosent av innleggingane) i 2018.

Det er opp frå 4.153 tvanginnleggingar (16,2 prosent) i 2017.

