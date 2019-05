SSB: Noreg vil mangle 28.000 sjukepleiarar i 2035

innenriks

Leiaren i Sjukepleiarforbundet (NSF), Eli Gunhild By, kallar det urovekkjande, men beskriv det som ei varsla krise.

– No må politikarane vakne og ta grep, så den varsla krisa ikkje blir ein realitet. Sjukepleiarmangelen gjer at mange ikkje får den behandlinga og pleien dei har behov for, seier By til VG.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bestilt rapporten. Der kjem det òg fram at bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil vere dobla til 618.000 i 2060, og at sektoren då vil stå for 24 prosent av alle årsverka i Noreg.

Helseminister Bent Høie seier til avisa at ein må få fleire til å utdanne seg til desse yrka, få dei som startar utdanninga til å gjennomføre, få dei som jobbar i helsetenesta til å bli der og sørge for at fleire jobbar heiltid og kan stå lengre i jobb.

Samtidig viser han til reforma Leve heile livet i Stavanger og vil at rehabiliteringsteam skal bli sett inn tidlegare for eldre, så dei får trening i å klare seg sjølv lenger.

(©NPK)