Raja samd med Giske om bompengar: Det har vorte for mykje

Giske gjekk hardt ut i eit intervju med Dagbladet i førre veke og omtalte bompengar som usosialt. Giske meiner Ap må snakke meir om korleis regjeringa krev inn altfor mykje bompengar.

Venstres Abid Raja er heilt samd i at staten tar inn for mykje. Han fortel Dagbladet at han vil ha bompengar øvst på lista når han møter finansminister Siv Jensen (Frp) til dei vekentlege fraksjonsmøta deira.

– Vi må erkjenne at det har gått for langt og at vi no krev inn meir bompengar enn det befolkninga er villig til å betale, seier Raja, som er Venstres finanspolitiske talsmann, til Dagbladet.

– Eg vil personleg be Jensen setje Finansdepartementet i gang med å sjå på moglege løysingar for ein meir sosial profil på innkreving av bompengar, seier Raja.

Etter 1. mai-talen i Trøndelag, sa Giske til Dagbladet at Ap må ta ein tydeleg plass i debatten om bompengar.

– Vi har ei regjering som gir store skattekutt for dei som har store formuar. Samtidig gir dei deg avgiftsauke og håvar inn bompengar. Det har vorte dyrare å pendle, og staten set rekord i bompengekrav. Det er på tide at Arbeidarpartiet set foten ned og seier at nok er nok.

