Konstitueringa av Vandvik gjeld for inntil eit halvt år med verknad frå 1. juni og kjem som følgje av at Hans Sverre Sjøvold overtar som sjef for Politiets tryggingsteneste (PST) frå same dato.

Leiar Johan Fredriksen ved Felles eining for operativ teneste blir konstituert til visepolitimeister i distriktet til ny politimeister er på plass.

