Bannon fryktar frammarsjen til kvinnene

– Timesup-rørsla er større enn metoo. Ho er i ferd med å bygge seg skikkeleg opp. Vi er nøydde til å forstå ho, seier den omstridde høgrepopulisten til NTB.

Han peikar på at Trump tapte eit hardt slag i mellomvalet i fjor mellom anna fordi unge kvinner danka ut eldre republikanske menn.

– Fryktar du dei?

– Det kjem til å bli ei massiv politisk rørsle. Mange ønsker å endre grunnleggande strukturar. Men vi har hatt patriarkat i 10.000 år, eg veit ikkje kva alternativet er, seier Bannon, som er i Noreg i samband med Nordiske mediedager.

Takka Bergen

Grieghallen i Bergen var fylt til brestepunktet då det omdiskuterte intervjuet med Bannon fann stad torsdag. Utanfor stod ei handfull demonstrantar og protesterte.

– Takk, Bergen, for at eg fekk komme, sa Bannon.

Han er mest kjend som den som fekk Donald Trump til makta i 2016 og som redaktør for den høgreradikale nettstaden Breitbart. I 2017 forlét han Det kvite hus, og nokre månader seinare fekk han sparken frå Breitbart etter at han kom med nedsetjande kommentarar om Trump, som sjølv har omtalt Bannon som «Sloppy Steve».

– Det blir sagt at innverknaden din har krympa kraftig?

– Nei, det vil eg avvise. I populistrørsla i USA er eg nummer éin. Det er det ingen tvil om, seier han og drar handa for n'te gong gjennom den grå luggen.

Andre, som den britiske journalisten Paul Lewis, har beskrive Bannon som ein «kingmaker» med eit oppblåst sjølvbilde.

Kritiserer media

Sjølv brukte han mykje av tida på scena til å kritisere dei etablerte media.

– Media er den verkelege opposisjonen i USA, sa Bannon, som meiner dei berre er interesserte i nederlag for Trump.

– Når ein president lyg og lyg, kva gjer dette med etikken og moralen i eit samfunn?

– Det der er «fake news». Trump gjer akkurat det han sa han skulle gjere: Arbeidsløysa går ned, ulovleg innvandring har sokke dramatisk og økonomien kokar. Og det er inga løgn.

– Men det er eit enormt gap mellom kva folk synest om økonomien og det dei synest om Trump. Viss ikkje han scorar betre på målingane, kjem han til å vere i skikkeleg trøbbel i 2020, seier Bannon, som beskriv seg sjølv som ein som har evna til å sjå over bakketoppen og kva som er på andre sida.

«Lille mann»

– Du beskriv deg sjølv som leiaren for ein «global revolusjon». Kven er det du representerer?

– Eg representerer den vesle fyren. Uansett om han er i USA, Europa, Japan eller Kina, seier Bannon.

I fjor haust lanserte han med brask og bram The Movement som skulle samle høgrepopulistiske parti i Europa under same paraply. Men éin etter éin har partileiarar som Marine Le Pen i Frankrike og Matteo Salvini i Italia tatt avstand frå Bannon.

Sjølv prøver han etter beste evne å minimere si eiga rolle.

– Eg er berre ein frivillig som gir råd og prøver å spreie litt energi, seier han.

– No ligg høgrepopulistane an til å vinne stort i EU-parlamentsvalet. Kva for ei ære har du for det?

– Null, seier Bannon,

– Noreg er perfekt

– Kva er det eigentleg du ønsker å oppnå, korleis ser det perfekte samfunnet ut i auga dine?

– Å, eg trur vi har det allereie. Noreg er eit godt døme, proklamerer Bannon.

– Nasjonalstaten må vere den grunnleggande eininga, med politikarar som blir haldne ansvarlege av innbyggarane sine. Eg trur òg på alliansar som EU. Ikkje éin av dei eg snakkar med i Europa, unntatt britane, vil ut av EU. Men dei vil ha noko anna enn eit United States of Europe, seier han.

