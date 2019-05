Bannon: Media er Trumps hovudmotstandar

innenriks

Nordiske mediedager fekk på førehand kritikk for å ha invitert Steve Bannon, men han vart intervjua av Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten for ein fullsett sal.

Då Bannon tok scena, takka han Bergen for å ha tatt imot han. Han brukte likevel mykje tid på å kritisere dei etablerte media.

– Media er den verkelege opposisjonen i USA, sa han.

Han meiner dei berre er interesserte i å sørge for nederlag for president Donald Trump.

Bannon har tidlegare vore sjef for den høgreorienterte nettstaden Breitbart News.

På spørsmål om kva slags redaksjonell linje han følgde i Breitbart, og korleis han stilte seg til presseetikk, svarte Bannon: – Kva meiner du? – Kva du kan trykke og ikkje trykke, sa Pletten.

– Eg trur vi aldri måtte endre faktum i ein einaste story, svarte Bannon.

Han poengterer at han sjølv les mange av avisene han kritiserer.

– Eg startar dagen med å lese New York Times, Financial Times, The Guardian. Eg var avisgut som barn og har lese NY Times kvar gong høvet byr seg sidan eg var 10–12 år gammal, seier han.

I 2016 vart han henta inn for å leie Donald Trumps presidentvalkamp, og vart hans sjefstrateg. Etter om lag åtte månader i jobben, måtte Bannon gå av. Han arbeider no med å fremme høgrepopulistiske strøymingar i Europa før EU-valet i mai gjennom Brussel-baserte The Movement.

