10 millionar til å undersøke verje-saker

innenriks

Til VG opplyser Justisdepartementet at 364 personar så langt i år har kontakta Fylkesmennene og sagt at dei ikkje ønsker verje.

– Det talet er altfor høgt, det burde jo vere null. No må fylkesmennene gå inn i desse sakene og vurdere realiteten i kvar sak, seier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til avisa.

– Verjemål er ei viktig hjelpeordning for dei som treng det, ikkje noko ein skal påtvingast mot sin vilje, legg han til.

I fjor haust avslørte VG at staten mangla oversikt over kor mange av dei 64.000 verjemålssakene i landet som er frivillige. I ettertid bestilte dåverande justisminister Tor Mikkel Wara ein gjennomgang av 18.000 eksisterande verjemål, noko fylkesmenn meinte ville vere ei nærast umogleg oppgåve utan auka midlar. No har dei altså fått det dei etterspurde.

– Dette skal vere nok til å utføre oppdraget, meiner Kallmyr.

Potten på 10,2 millionar skal fordelast mellom Statens sivilrettsforvaltning og verjemålsavdelingane hos fylkesmennene i landet.

