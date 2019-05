Veterinærinstituttet får 30 millionar, blir verande i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes

innenriks

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) kom med lekkasjen frå revidert nasjonalbudsjett under eit besøk i Tromsø onsdag. Budsjettet blir lagt fram kommande tysdag.

– Veterinærinstituttet (VI) skal utvikle kunnskap for nasjonal beredskap innan dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattryggleik. Instituttet har ei sentral rolle i målet til regjeringa om å ta vare på det unike ved norsk mattradisjon, som god dyrehelse og lågt forbruk av medisinar, seier Bollestad.

Løyvinga på 30 millionar kroner er 10 millionar meir enn opposisjonen i Stortinget har bedt om i eit representantforslag for å halde oppe den regionale strukturen til instituttet og aktiviteten.

Pengane skal mellom anna gå til nye lokale og obduksjonssal på Holt i Tromsø, og å halde oppe regionalt nærvær og til å dekke ekstraordinære kostnader.

Forankring fleire stader

Bollestad understrekar at forsking i nord er strategisk viktig for Veterinærinstituttet. Viktige årsaker til det er klimaendringane som rammar dei arktiske områda og ein auke i reiseliv og transport av gods. Samtidig er Noregs grense til Russland, som har ein meir usikker status for dyrehelse, ein faktor, ifølgje departementet.

– Det er eit mål å styrke Veterinærinstituttets totale kapasitet, ikkje minst for å møte behov frå bionæringane, gjennom auka veterinærfagleg og forskingsfagleg kompetanse ved dei regionale einingane til instituttet, seier Bollestad.

– Derfor har eg vore opptatt av at Veterinærinstituttet framleis skal ha ei forankring fleire stader her i landet, legg ho til.

Bakteppet for ekstraløyvinga er varsel frå Veterinærinstituttet om oppseiingar og nedlegging som følgje av ekstraordinære kostnader knytt til flytting av hovudkontoret til Ås og auka pensjonspremiar. Samtidig er omfanget av eksternfinansierte prosjekt òg redusert.

Blir bønnhøyrt

I februar fremma Arbeidarpartiet i samband med dette, i eit representantforslag i Stortinget, eit krav om at regjeringa måtte vidareføre fagmiljøa og den regionale strukturen som i dag. Ap bad om 20 millionar kroner «for å sikre vidare drift av Veterinærinstituttets avdelingar over hele landet».

– Forslagsstillarane fryktar at dersom dei foreslåtte planane blir gjennomførte, vil det svekke beredskapen og kompetansen på dyrehelse, mattryggleik, diagnostikk og rådgiving fleire stader i landet, heitte det.

Veterinærinstituttet sjølv har meint at den krevande økonomiske situasjonen ville framtvinge kutt på 20 millionar kroner i år. Konkret vart det foreslått oppseiing av 13 tilsette og å slutte med obduksjonar i Tromsø og Trondheim, og dessutan å avvikle laboratorieverksemda i Sandnes, Tromsø og Trondheim. I Sandnes skulle obduksjonseininga vidareførast, men uttatte prøver skulle sendast til diagnostikk i Oslo/Ås.

Veterinærinstituttets viktigaste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å hindre helsetruslar mot fisk, dyr og menneske. Instituttet har i dag 337 tilsette.

