Undersøking: Norske journalistar mindre venstreorienterte enn svenske

innenriks

Det er Norske Mediedager i Bergen som står bak undersøkinga som er gjennomført av Respons Analyse, skriv Klassekampen.

– Viss vi ser nærare på korleis svara er distribuerte, ser vi at 21 prosent av norske journalistar plasserer seg til høgre på den politiske skalaen. I Sverige er det berre 12 prosent som plasserer seg til høgre for midten, seier medievitar og fagansvarleg for undersøkinga, Erik Knudsen, til avisa.

For at funna skal bli lettare å samanlikne, har forskarane bedt journalistane plassere seg sjølv på ein politisk skala frå venstre til høgre. Det viser at norske journalistar ser mot venstre. På ein skala frå 0-10, der 0 er ytre venstre og 10 er ytre høgre, hamnar norske journalistar på 4, medan svenskane hamnar mellom 3 og 4.

Tala viser òg at avstanden mellom journalistar og resten av befolkninga er mindre i Noreg enn i Sverige, og at norske journalistar er litt mindre positive enn svenskane på spørsmål om innvandring er fordelaktig, skriv avisa.

Resultata frå undersøkinga blir presentert under Norske Mediedager onsdag.

(©NPK)