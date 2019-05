Tre av ti vil bruke mindre pengar i ferien

innenriks

Det kjem fram av ei landsdekkande spørjeundersøking Norstat har gjennomført på vegner av Bank2.

30 prosent svarer at dei planlegg å bruke mindre pengar i sommarferien i år enn i fjor, medan 13 prosent svarer det motsette. 45 prosent tenker å bruke like mykje. Dei resterande 13 prosentane svarer «veit ikkje».

– Norsk økonomi går framleis bra, men det byrjar å gå opp for folk at rentenivået kan vere på veg oppover. For mange nordmenn betyr dette eit vesentleg strammare budsjett enn tidlegare, seier administrerande direktør Frode Ekeli i Bank2.

Samtidig seier tre av fire at dei ikkje planlegg å betale ekstra ned på gjelda si når feriepengane kjem. 73 prosent føler at dei har råd til å ta seg ferie i sommar.

