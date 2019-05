Rabies-smitta kvinne jobba på Førde sentralsjukehus

innenriks

Det stadfestar Helse Førde onsdag ettermiddag, skriv NRK.

– No når situasjonen har endra seg, så har vi i samråd med dei pårørande valt å stadfeste at vedkommande som fekk rabiessmitte, var tilsett ved Førde sentralsjukehus, seier administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde.

Til VG seier Varden at sjukehuset ikkje ser på at kvinna har vore smittefarleg, sidan ho ikkje var i kontakt med pasientar.

Helseføretaket har så langt vore i kontakt med 77 personar som har vore i kontakt med kvinna. Ifølgje Varden er 31 av desse vaksinerte, men han opplyser at talet kan endre seg.

Kvinna, som ifølgje NRK er i 20-åra, døydde åtte dagar etter at ho vart innlagd på sjukehuset. Sjukehuset fekk kjennskap til kontakten pasienten hadde hatt med hund sist torsdag, og laurdag viste prøvesvara at pasienten var smitta av rabies. Det var under ei reise i Søraust-Asia at kvinna for rundt to månader sidan vart biten av ein hund.

Sjukdommen rammar først og fremst ville dyr, men sjukdommen kan spreiast til husdyr og menneske. Det er ikkje rapportert at rabies smittar mellom menneske.

