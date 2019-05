Politiet slår GHB-alarm på Sørlandet

innenriks

Politiet mistenker at stoffet er spesielt populært blant russen og er bekymra for at den auka bruken kan føre til dødsfall.

– Mange testar grenser i russetida. Men grensa mellom ein rusdose og ein dose som kan ta livet ditt, er ganske liten, seier leiaren for den førebyggande avdelinga hos politiet i Arendal, Torbjørn Trommestad, til NRK.

Lett tilgjengeleg

Berre førre helg vart fem personar i Arendal sende til akutten som følgje av GHB-overdose, og ifølgje politiet er det snakk om elleve tilfelle på berre kort tid.

Ifølgje ei åtvaring nettpatruljen til politiet i Agder har lagt ut på Facebook, var GHB tidlegare berre tilgjengeleg i lukka miljø, men er no tilgjengeleg «over alt» på lik linje med cannabis, MDMA og amfetamin.

– Det har vore frykteleg mykje GHB i det siste. Vi er redde for at folk ikkje heilt skjønner alvoret med det, seier lege Helene Haakonsen ved Sørlandet sjukehus i Arendal.

Liknar alkohol

GHB er eit sentralt dempande stoff med verknader som liknar alkohol. Ulovleg framstilt GHB kan innehalde ulike mengder av stoffet, og det kan vere liten skilnad på dosar som gir rus og dosar som kan gi alvorleg skade.

Rusen gjer brukaren oppstemt, men kan føre til ei rekke plagar. I meir alvorlege tilfelle kan den føre til vrangførestillingar, kramper, hemma pust, medvitsløyse og i verste fall kan brukaren døy.

