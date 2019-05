Kristin Skogen Lund: Menn blir diskriminerte i arbeidslivet

innenriks

– Vi har eit etterslep på ein del område der vi har for få kvinner i leiande roller. Skal du aktivt forsere vegen for kvinner inn i dei rollene, så kan det hende at det er riktig å gjere, men då må vi òg kunne snakke om og vere opne om at det går på rekning av ein del menn som ikkje får dei rollene. Det kan oppfattast som diskriminering andre vegen, seier Kristin Skogen Lund til NRK.

Ho understrekar at likestillingsdebatten er veldig viktig, men trur debatten ville vore betre dersom han var meir nyansert.

Som tidlegare toppleiar i NHO har ho mange gonger sett at kvinner får ei stilling på rekning av menn.

– La oss vere ærleg på det, i mange samanhengar er det ikkje ein fordel å vere etnisk norsk mann frå Oslo, uansett kor flink du måtte vere, seier Lund.

Forskar Mari Teigen ved Senter for likestilling trur ikkje dette er eit stort problem.

Ifølgje gjennomgangen hennar av Noregs 200 største bedrifter, er det litt over 25 prosent kvinner i leiinga og 10 prosent heilt på toppen.

– Viss det er tilfelle at menn med klart betre kvalifikasjonar blir forbigått, så er det eit problem, men det talmateriale vi har i dag peikar ikkje i den retninga. Snarare at det er ein klar og tydeleg mannsdominans på toppen av norsk næringsliv, seier Teigen.

