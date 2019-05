Hydro framleis ikkje tilbake i full produksjon etter dataangrepet

innenriks

Eit såkalla løysepengevirus slo ut heile det globale nettverket til Norsk Hydro 19. mars i år.

– Vi held fram med å bygge opp igjen og setje tilbake systema. Framleis er det mange støttesystem som må rettast opp igjen og mellombelse løysingar som må erstattast, og det vil ta ganske lang tid, seier konsernsjef Hilde Merete Aasheim til NTB.

Det var forretningsområdet «ekstruderte produkt», altså omarbeidde og valsa produkt, som vart hardast ramma av angrepet.

– Det var ein situasjon som tok oss kraftig. Vi var i periodar veldig hardt prøvde, spesielt på ekstruderte produkt. No er vi oppe i 95 prosent av normal produksjon på dette feltet, seier Aasheim.

På dei andre forretningsområda har selskapet stort sett klart å halde oppe normal produksjon etter dataangrepet, men med større grad av manuelt arbeid.

Saka er under etterforsking av Kripos, men også Nasjonalt tryggingsorgan, PST og Europol er kopla inn. Det er ikkje kjent kven som stod bak.

– Det er klart at vi etter denne hendinga må sjå på kva vi kan gjere for å sikre at ikkje heile selskapet blir tatt ut på den måten vi erfarte, seier Aasheim.

– Kva tenker du om den sårbarheita dette har vist at de hadde?

– Vi har jobba med cyberrisiko i mange år. Det er ikkje sånn at vi ikkje har identifisert dette som ein risiko, men dette er sofistikerte angrep. Det er ikkje noko som har føregått på eit guterom, slår konsernsjefen fast.

