Folket delt om IS-mødrene

39 prosent av dei spurde vil la både mor og barn få komme til Noreg, medan 30 prosent vil hente barna åleine til Noreg og la mor vere igjen. 17 prosent meiner det vil vere riktig å la både mor og barn vere igjen i Syria og 14 prosent svarar veit ikkje.

Det er altså nokre fleire som vil la mødrene bli igjen i Syria, enn som vil at dei skal komme tilbake til Noreg.

– Eg synest at tala viser at det er litt spreiing i befolkninga og at det er eit komplisert spørsmål, seier statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utanriksdepartementet til NRK.

Han seier regjeringa arbeider intenst saman med andre land for å finne ei løysing for foreldrelause barn i flyktningleirar i Syria.

– Vi jobbar aktivt med å finne moglege løysingar for foreldrelause norske barn. Desse barna er særleg sårbare fordi dei er utan omsorgspersonar, og derfor prioriterer vi dei, seier han.

