Fint vêr i vente i nord, våtare i sør og aust

innenriks

Dei næraste dagane er vêret vanskeleg å seie noko heilt konkret om, opplyser vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB. Grunnen er at det kjem lågtrykk og frontar inn frå søraust.

– Det meste av nedbøren kjem austafjells. Men også Vestlandet får noko, så det blir ikkje tørt der heller. Når det kjem den vegen, kan det vere litt meir uføreseieleg. Varselet kan endre seg fort, seier meteorologen.

Farevarsel torsdag

For Sør- og Austlandet blir det «litt av og på» med nedbør fram til søndag. Fram til 14-tida torsdag kan det komme snø ganske langt ned, og det er sendt ut farevarsel på gult nivå om vanskelege køyreforhold. Dette gjeld Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

På Austlandet kan nedbøren komme som snø heilt ned i 200 meter over havet tidleg på torsdag, medan snøgrensa blir venta å ligge mellom 300 og 500 meter i Agder. Utover dagen hevar grensa seg til 800 til 1.000 meter.

– Mange blir nok forvirra etter ein så varm og vårleg april, men det er ikkje uvanleg med snøfall i mai, konstaterer meteorolog Nordhagen.

Ho og kollegaene har laga ei oversikt over når på året den siste nysnøen har komme tidlegare år. I Risør og Bergen er dette 6. mai, medan Oslo har hatt nysnø så seint som 11. mai. I Tromsø har den siste nysnøen komme 13. juni.

Vestlandet overtar nedbøren

Tendensen er at nedbøren held fram i Sør-Noreg fredag og laurdag, når Vestlandet tar over «stafettpinnen».

– Søndag blir det stort sett lettare vêr i heile Sør-Noreg, men det heng igjen nokre byer på Vestlandet, fortel meteorologen.

I neste veke kjem det lågtrykk frå sørvest, noko som gjer områda austafjells noko meir skjerma. Då får Vestlandet meir nedbør.

Utover torsdag vil temperaturane stige i Sør-Noreg, før dei ikkje stig vesentleg dei næraste dagane. Dei blir venta å ligge på opp i 10–12 grader på dagtid.

– Det er greie temperaturar, i alle fall synest vi i Nord-Noreg det, slår meteorolog Nordhagen – som har arbeidsstad i Tromsø – fast med latter.

Finast i nord

Onsdag hadde delar av Nord-Noreg eit lågtrykk å stri med, noko som gav kraftig vind og nedbør som sludd eller snø fleire stader.

– Utover dagen torsdag ser det ut til å bli ganske fint dei fleste stader, og det blir fint òg fredag, seier Ragnhild Nordhagen.

Lågtrykk kan likevel gi litt «grums» mot slutten av helga.

I neste veke vil lågtrykk frå vest påverke det meste av Nordland og Troms, medan Finnmark er litt meir skjerma, og ein del stader er det berre å førebu seg på nedbør i starten av neste veke.

Når det gjeld temperatur blir han aukande fram mot helga, og han kan komme opp i 10–12 grader fleire stader. Men han vil etter kvart søkke.

Blanda i Trøndelag

Trøndelag får litt vêr frå nord og litt frå sør i helga. Det blir ikkje like fint som i Nord-Noreg, men litt lettare vêr enn i sør. Fredagen ser ganske fin ut, men utover laurdagen blir det meir nedbør. Temperaturen blir venta å ligge mellom 5 og 10 grader.

Onsdag kom dei første prognosane for 17. mai-vêret.

– I Sør-Noreg er det mogleg at det bygger seg opp ein høgtrykksrygg. Det er 80–90 prosent sannsynleg at det blir opphaldsvêr. I Trøndelag og nordover er det litt lågare sannsyn for opphald. Men det er veldig usikkert førebels, seier meteorolog Ragnhild Nordhagen.

(©NPK)